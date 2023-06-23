Kocaeli'de tır otomobile çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki tırın otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Osmanyılmaz Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki F.Ç. hakimiyetindeki 41 AHK 611 plakalı tır, H.T. idaresindeki 34 BYE 337 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle kimsenin yara almadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.