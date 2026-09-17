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Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" operasyonunda 11 zanlı adliyede

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Kocaeli'de 'tefecilik' ve 'özel belgede sahtecilik' operasyonunda 11 zanlı adliyede
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Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği iddia edilenlere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği iddia edilenlere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan A.T, O.F, E.S, E.E, M.O, M.D, İ.D, E.Ç, S.U, H.İ. ve M.T.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Ekiplerce 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişinin başka suçtan tutuklu olduğu tespit edilmişti.

Operasyon kapsamında 16 Haziran'da 17 şüpheli yakalanmış, 11'i tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Devam eden süreçte tutuklu sayısı 14'e yükselmişti.

Kaynak: AA
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