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Kocaeli'de Taksici Bıçakla Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksici Emre Bayram, bıçakla öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli M.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bayram'ın cenazesi ise kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksicinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

Arızlı Mahallesi'nde dün bıçakla yaralanan taksici Emre Bayram'ın (44) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.G'nin (50) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Bayram'ın cenazesi, İzmit Seka Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Arızlı Mahallesi'nde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, taksicilik yapan Emre Bayram'ın bıçakla ağır yaralandığını belirlemişti.

Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, jandarma ekipleri şüpheli M.G'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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