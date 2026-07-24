Kocaeli'de kötü hava nedeniyle motosiklet ve skutere yasak

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 04.00'ten itibaren kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullananlar ile motokuryelerin yarın saat 04.00'ten saat 24.00'e kadar trafiğe çıkmalarına tedbiren yasak getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA