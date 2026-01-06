Kocaeli'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Gölcük ilçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan A.B. düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan hükümlü yakalandı.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B. (50), ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel