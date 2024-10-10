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Kocaeli'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobile bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobile bindiği esnada silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde Harun Y. ile Mesut D, otomobile bindikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

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