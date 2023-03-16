Kocaeli'de silahla bir kişiyi öldüren, eşini de yaralayan sanık hakim karşısında

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişiyi markette silahla vararak öldürdüğü, eşini de yaraladığı iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.Ş, müşteki S.D. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık M.Ş, 2019'da maktulün kullandığı araçta bulunan oğlunun, Isparta'da geçirdikleri kazada hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaza sonrası maktul B.D'nin tedavisine destek olduğunu anlatan M.Ş, "1,5 sene kendilerine yardım ettim. Hastaneye fizik tedavisine götürdüm. Buradaki sağlık çalışanları, 'Bu adam yürüyor.' dediler. Ben de daha sonra desteği çektim. Arkasından maktulün tacizleri durmadı. Biz kendisine bir şey yapmadık." şeklinde savunma yaptı.

M.Ş, olay günü gözlük almaya gittiği dükkanın önünde beklediği sırada maktulün aracından kendisini tahrik eden hareketler yaptığını öne sürerek, "Dayanamadım, kendime gelmek için ilaç içmeye iş yerine gittim. Maktulün 2017'de kardeşini öldürmeye gittiğinde elinden aldığım silahı aldım." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanının, "O tarihten bu yana silah sende mi duruyordu?" sorusunu üzerine sanık M.Ş, "Gelip benden silahı almasını söyledim, istediği zaman silahı alabileceğini bildiği için benden silahını almadı." şeklinde yanıtladı.

M.Ş, marketteyken silahın kabzasıyla maktule vurduğunu, bu esnada müşteki eşinin de bacağına vurmasıyla silahın ateş aldığını iddia etti.

Söz alan müşteki S.D, eşinin sanık M.Ş. ile çok samimi arkadaş olduğunu, 2019'daki kazada eşinin bakıma muhtaç kaldığını aktararak, "Eşim Isparta'dan hastaneden geldiğinde sadece ses çıkarıyordu. 6 ay yatağa bağımlı kaldı, yürüyemiyordu, hastane kayıtlarında var. Niye bir insan yürüyemiyorum diye numara yapsın? Sanığın eşime attığı iftiraları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Eşinin kazadan sonra kimseyi hatırlamadığını, eşi olduğuna çabalarla inandırdığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Akıl sağlığı olmayan insanlar hep gülerler, yüzleri sırıtır gibidir. Beyin hasarı devam etti. Olay gün eşim ve arkadaşımızla dışarı çıktık. 'Marketten de bir şeyler alalım'. dedik. Birden bire sanığın sesini duydum, 'Sen oğlumu öldürdün, ben de seni öldüreceğim.' dedi. Eşimin ensesine vurdu, yere düştü. Silahı bize doğrulttu. Eşim yerde yatıyordu. Eşimin kalbine nişan aldı. Ben eşimin vurulduğunu da sonradan anladım. Eşimin vurulduğunu ambulans gelince anladım. Akan kanların benim kanım olduğunu düşündüm."

Duruşma savcısının, "Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre maktulün vücudundan metamfetamin ve kokain çıktı, bu maddeleri kullandığından sizin bilginiz var mı?" sorusuna S.D, "Hayır bilgim yok." cevabını verdi.

Tanık olarak dinlenilen sanığın eşi B.Ş. ise maktulün, yüksek sesle müzik çalarak aracıyla yanlarından geçtiğini ve ailesini sürekli tahrik ettiğini savundu.

Diğer tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Derince ilçesinde 22 Şubat 2022'de, bir markette alışveriş yapan B.D. ile eşi S.D'ye, M.Ş. tarafından tabancayla ateş açılmış, yaralanan çift Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralanan B.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin yakalanan M.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.