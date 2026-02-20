Restorana düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir restoranda düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 15 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki bir araçtan restorana tabancayla ateş açıldı. Saldırı sonucu restorandaki M.C.P. ile M.C.A., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmada yaklaşık 20 boş kovan bulundu. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.B. ve T.Y.'yi olayının şüphelileri olarak gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli 19 Ocak'ta tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anına ilişkin restoranın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kaydında; seyir halindeki aracın camından ateş açıldığı, kurşunların isabet ettiği M.C.P. ile M.C.A.'nın yere yığıldığı, restoran çalışanlarının yaralıların yanına geldiği bu sırada bir restoran çalışanın da elinde tabanca olduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı