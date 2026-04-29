Kocaeli'de özel öğrenciler yemek etkinliğinde hünerlerini sergiledi

Kocaeli'de özel gereksinimli öğrenciler, yemek etkinliğinde hazırladıkları Anadolu'nun 7 bölgesinden lezzetleri, katılımcılara ikram etti.

Gebze Özel Eğitim Meslek Okulu'nda "7 Bölge 7 Tat" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Anadolu'nun 7 bölgesinden 120'den fazla yöresel lezzet hazırladı.

Hazırladıkları yiyecekleri katılımcılara ikram eden özel gereksinimli öğrenciler, etkinlik sayesinde sosyal farkındalık da kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, gazetecilere, bu tür etkinliklerin özel eğitim okullarında düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, özel öğrencilerin yapabileceklerinin sınırının olmadığını gördüklerini söyledi.

Okul Müdürü Cengiz Türk de öğrencilerin farklı pişirme yöntemleriyle çeşitli yemekler hazırladıklarını kaydetti.

Amaçlarının öğrencilerinin sosyal değerlere ilişkin bakış açısını zenginleştirmek olduğunu dile getiren Türk, "Bunun yanı sıra özel gereksinimli öğrencilerimiz için farkındalık oluşturmak, nihai hedefimizdir." dedi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
