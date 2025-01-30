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Kocaeli'de Otoyolda Feci Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti

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Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden cip bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü Volkan A. olay yerinde hayatını kaybederken, taksi sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyerlere çarparak devrilen cipin sürücüsü yaşamını yitirdi, kazaya karışan taksi sürücüsü yaralandı.

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikametinde Volkan A. (31) idaresindeki 41 ART 193 plakalı cip, Diliskelesi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen cip devrilirken sürücüsü Volkan A. araçtan yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

Aynı yönde seyreden Ş.K'nin kullandığı 34 TBM 90 plakalı taksi ise ise devrilen araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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