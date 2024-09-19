3 çocuk babası, evine metreler kala hayatını kaybetti!
Kocaeli'de 49 yaşındaki Yunus Kamber, evine giden yolun karşısına geçmeye çalışırken evine metreler kala otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra plakayı bırakıp kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları başlatıldı. Kaza anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'de evine 100 metre kala yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yunus Kamber, hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri,plakasını olay yerinde düşürüp kaçan otomobil sürücüyü yakalamak için harekete geçti.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Tuzla'da tersanede işten çıktıktan sonra evine giden 3 çocuk babası Yunus Kamber'e, yolun karşısına geçerken Yavuz M. yönetimindeki otomobil çarptı. Plakası kaza yerinde düşen aracın sürücüsü, hızla bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kamber'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamber'in cenazesi, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis, Yavuz M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.