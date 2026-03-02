İzmit'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Yangın, saat 20.00'de Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü durumu fark ederek aracı durdurdu ve dışarı çıktı, ancak alevler hızlıca aracı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü, araç ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Orhan Mahallesi Şehit Naki Önder Sokak ile Devran Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü otomobili durdurdu ve araçtan dışarı çıktı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı