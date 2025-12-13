Restoranda yangın çıktı, otelde kalanlar tahliye edildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, restoran kısmında yangın çıkan otelde kalan 15 kişi tahliye edildi, bu sırada 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İstasyon Mahallesi'ndeki otelin alt katındaki restoranda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Otelin üst katındaki odalarda kalan müşterilerin, duman nedeniyle zor anlar yaşadığı belirtildi. Otelde kalan 15 kişi, itfaiye ekibi tarafından tahliye edildi, bu sırada 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.