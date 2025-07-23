Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Gebze ilçesinde 7 dönümlük alanda çıkan orman yangını, 3 saatte ekipler ve mahallelinin desteği ile söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 7 dönümlük alanda çıkan orman yangını, 3 saatte ekiplerin ve mahallelinin desteği ile söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Cumaköy Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye Gebze Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, Bölge Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 adet su tankı ve iş makineleri gönderildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, saat 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürerken, tamamen söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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