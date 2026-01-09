Haberler

Kocaeli'de skuter, motosiklet ve motokuryelere fırtına engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valiliği, beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle motosiklet ve benzeri araçların yarın saat 13.00'ten itibaren trafiğe çıkmamasını açıkladı. Yasak, 11 Ocak Pazar günü saat 09.00'a kadar sürecek.

Kocaeli'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve benzeri araçların yarın saat 13.00'ten itibaren trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgar hızının yer yer 80 ila 90 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği riskler dikkate alınarak motosiklet, skuter, elektrikli skuter ile motokuryelerin yarın saat 13.00'ten 11 Ocak Pazar günü 09.00'a kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı

Güvenlik kaynakları açıkladı! Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı