Haberler

Kocaeli'de motosiklet ve motokuryelere yönelik trafik yasağı yarın sona erecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle getirilen motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı 20 Ocak Salı günü saat 10.00'da kaldırılacak. Valilik yeni tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle uygulanan motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sona erecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, söz konusu araçlara yönelik trafik tedbiri 20 Ocak Salı günü saat 10.00 itibarıyla kaldırılacak.

Açıklamada, hava ve yol koşullarına bağlı olarak alınabilecek yeni tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alınmış, ikinci bir talimata kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı

Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu