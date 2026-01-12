Haberler

Kocaeli'de taşımalı eğitimde 1 gün, çatısı uçan 5 okulda ise 4 gün tatil edildi

Güncelleme:
Kocaeli Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Yasak, 11 Ocak 2026 Pazar gününden 13 Ocak 2026 Salı gününe kadar geçerli olacak.

Kocaeli Valiliği kentte etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle alınan trafik tedbirleri kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11.01.2026 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Kocaeli'nde kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 11.01.2026 Pazar günü saat 00.00 ile 13.01.2026 Salı günü saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır"

