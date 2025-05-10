Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza, 8 Mayıs'ta 21.30 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet, A.Ç. yönetimindeki 41 AKE 061 plakalı beton mikseri çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Yılmaz'ın cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan beton mikseri şoförü A.Ç. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

GERİDE MOTOSİKLETLİ GÖRÜNTÜLER KALDI

Saniye Yılmaz'dan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli görüntüler kaldı. Motosiklet kullanırken çektiği bir videoyu, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" notuyla paylaşan Yılmaz, başka bir videoda da "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" dedi. Öte yandan kaza, Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun sol şeridinden Saniye Yılmaz'ın motosikleti ile ilerlediği, beton mikserinin de sağ şeritten devam ettiği, daha sonra motosikletin beton mikserine çarptığı görülüyor.