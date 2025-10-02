Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 24 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir panelvan ile motosikletin çarpışması sonucu 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde panelvanla çarpışarak motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
F.I. idaresindeki 34 BLC 466 plakalı panelvan ile A.E.Z. (24) yönetimindeki 41 MA 7895 plakalı motosiklet, Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel