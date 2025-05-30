Kocaeli'de Körfezray Metro Projesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi kapsamında bazı istasyonlardaki kazık çakma çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Derince ilçesinde yer alacak 3 istasyon bölgesindeki metro çalışmaları sürüyor.

Proje dahilinde "Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstasyonu"nun etrafı kapatıldı. Çalışma sahasındaki yıkama ünitesi ve taksi durağı diğer bölgelere taşındı. Şantiye alanındaki prefabrik ve betonarme yapılar yıkılarak alandaki ağaçları taşıma işlemleri tamamlandı. İstasyonda işler, ikifore kazık makinesiyle yapılıyor.

"Derince İstasyonu"ndaki çalışmalarda da bölgenin etrafı kapatıldı. Çalışma sahasındaki tek katlı otopark yıkıldı. Bölgede çalışacak ağır tonajlı araçların, trafik sirkülasyon planı yapılarak oluşabilecek trafiğin en aza indirilmesi için önemler alınıyor.

"Derince Millet Bahçesi"nde de istasyon bölgesi için ayrılan alan bariyerlerle çevrildi. Şantiye alanındaki ağaçlar, oturma grubu ve benzeri nesnelerin taşınması ile direklerinin demontaj çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Şantiye alanındaki iki elektrik pano deplasesi, yüklenici firma tarafından yapılacak. İstasyondaki işlemler, iki fore kazık makinesiyle devam ediyor.

İlk etapta günde 300 bin yolcunun taşınması planlanıyor

Kocaeli'de yaşayanların güvenli, rahat ve daha konforlu seyahat etmeleri amacıyla hayata geçirilecek projede saha çalışmaları sürüyor.

Faaliyete geçtiğinde metro hattında günde 300 bin yolcunun, ilerleyen zamanlarda da günlük 500 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. 1,8 milyar dolar hat, 400 milyon dolar araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar yatırım bütçesi bulunan projenin, Kocaeli'de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor.

Körfezray Metro Hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Master Planı'nda da yer alıyor.

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın ilk aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ile 18 istasyonun yapılması, ulaşım konforunu da beraberinde getirecek.

İşletmeye 2028 yılında açılması planlanan metro hattının birinci etabı, Tüpraş-Petkim Kavşağı'ndan başlayıp İzmit Doğu İstasyonu'na kadar devam edecek.