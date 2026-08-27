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Nişanlı Kaçırma İddiası Kanlı Bitti: 5 Yaralı

Nişanlı Kaçırma İddiası Kanlı Bitti: 5 Yaralı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, nişanlı bir kızın kaçırıldığı iddiasıyla akraba iki aile arasında bıçak, sopa ve yumruğun kullanıldığı kavga çıktı. Kavga sırasında önce araç çarpıştı, ardından taraflar birbirine girdi. Olayda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir esnaf da yaralandı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde nişanlı kızın kaçırıldığı iddiası üzerine akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan bıçak, sopa ve yumruklu kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde meydana geldi. Nişanlı kızın kaçırıldığı iddiasıyla tartışan akraba iki aile, araçlarıyla caddede karşılaştı. Bu sırada taraflardan biri, diğer grubun aracını takibe aldı. Bu sırada sürücülerden biri direksiyon kontrolünü yitirince, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak, beyzbol sopası, yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavgada 1 kişi boğazından, 1 kişi karnından, 2 kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralandı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ESNAF DA YARALANDI

Caddedeki kahvehanede oturan mahalleli ve esnaf, tarafları ayırmak için müdahale etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışanlardan bazıları otomobille bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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