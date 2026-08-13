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Kandıra'da Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize giren bir kişi, kayalıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kişiyi halat sistemiyle kurtardı. Kurtarma anları dron ile kaydedildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girdikten sonra kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Bağırganlı Mahallesi'ndeki Kayalıklar mevkisinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, yasağa uymayarak denize girdi.

Denize girdikten sonra bölgedeki kayalıklara çıkan kişi, burada mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan kişiyi halat sistemiyle kurtardı.

Kurtarma çalışmaları dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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