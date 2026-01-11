Kocaeli'de eğitime 1 gün ara verildi

Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, daha önce taşımalı eğitime ara verildiği ancak son meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artacağının değerlendirilmesi üzerine kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) de idari izinli sayılacağı kaydedildi.