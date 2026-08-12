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Gebze'de Kimya Fabrikasında Yangın Kontrol Altında

Gebze'de Kimya Fabrikasında Yangın Kontrol Altında
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- Yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balçık Mahallesi Kumtepe mevkisinde çeşitli kimyevi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde yangın çıktı.

Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma faaliyeti sürüyor.

Yangında 2 atın da öldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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