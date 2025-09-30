Kocaeli'de Kadın Silahla Vurulup Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde karnından silahla vurulmuş bir kadın hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili koca gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki dairesinde karnından silahla vurulmuş bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Arapçeşme Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 4. katındaki daireden yükselen tartışma seslerinin ardından silah sesi duyuldu.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karnından tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı bulunan F.P. (26), kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay esnasında evde bulunan koca R.P'yi (35) cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
F.P'nin 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel