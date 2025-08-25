Eşini vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir adam karısını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

EŞİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

İstasyon Mahallesi'ndeki Hisar Sitesi'nde bir daireden silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Sevgün U'nun kocası tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

AYNI SİLAHLA İNTİHARA KALKIŞTI

Eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Cengiz U, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cengiz U'nun hayati tehlikesinin sürdüğü, çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
