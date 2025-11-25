Kocaeli'de İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi Devam Ediyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi'nde yürüttüğü dip çamuru temizliği projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dalış gerçekleştirdi. Dalış sonrası açıklamalarda bulunan Büyükakın, "Çamurun, eskiden yer yer 3 metrelere kadar ulaştığı bir bölgede dalış yaptık. O çamur şimdi alındı ve denizin dibindeki kum, oksijenle buluştu. Burada yakın zamanda çok daha farklı türler görmeye başlayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 2023 yılında hayata geçirilen 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru'nun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi' kapsamında 468 hektarlık alanda toplam 3.8 milyon metreküp dip çamuru temizlenmesi hedefleniyor. Bugüne kadar 1.7 milyon metreküp çamur çıkarılırken, 190 hektarlık alan temizlendi, karadaki susuzlaştırma işlemlerinde ise bin 687 geotekstil tüp kullanıldı. Projenin 2'inci etap çalışmalarına geçilirken, ilerleyişin incelenmesi amacıyla İzmit Körfezi Sulak Alanı mevkisinde dalış programı düzenlendi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN DALIŞ YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, botla açılarak, dip çamuru temizliği yapılan bölgede dalış yaptı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Sarı, belgesel yapımcısı ve yönetmeni Savaş Karakaş ile Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Devrim Cenk Ulusoy da dalış yaparak Büyükakın'a eşlik etti.

'PİSİ BALIKLARINA RASTLADIK'

Dalış sonrası açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İzmit Körfezi'nin dibinde, deniz çayırları oldukça yaygın bir halde yer tutmuş. Bu, denizde bir yaşamın başladığını gösteriyor. Belirli kabuklu türler, deniz hıyarı gibi türler gördük. Pisi balıklarına rastladık. Çamurun, eskiden yer yer 3 metrelere kadar ulaştığı bir bölgede dalış yaptık. O çamur şimdi alındı ve denizin dibindeki kum, oksijenle buluştu. Yavaş yavaş tür sayısı artacak. Burada yakın zamanda çok daha farklı türler görmeye başlayacağız. Çok güzel şeyler olmaya başladı. Bundan sonra da hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.

Dalışa katılan uzmanlar, elde ettikleri bilgi ve bulguları 5 Aralık'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 'Hedef: Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi' panelinde katılımcılarla paylaşacak.