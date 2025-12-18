Kocaeli'de iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Gebze ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde R.T.Ö. yönetimindeki 41 P 2178 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde seyreden O.G. idaresindeki 41 P 5459 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada araçlardaki 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta oluşan yoğun trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.