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Kandıra'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kandıra'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde İzmit-Kandıra yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit-Kandıra yolunun Babaköy Akçakoca Anıt Mezar mevkisinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen iki otomobil, kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobilde, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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