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Derince'de aile kavgası: 5 yaralı

Derince'de aile kavgası: 5 yaralı
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Kocaeli Derince'de husumetli iki aile arasında kız kaçırma yüzünden çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Araçlarla kovalamacanın ardından çıkan kavgada polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde "kız kaçırma" nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında araçlarla kovalamaca yaşandı.

Bu sırada park halindeki bir otomobile çarpan aracın durmasıyla taraflar araçlarından inerek birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Kavgada söz konusu ailelerden 4 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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