Kocaeli'de Hamsi Şöleni: 1 Ton Hamsi İkram Edildi
Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen 'Hamsi Yemeyen Kalmasın' etkinliğinde 1 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı. Etkinlikte Karadeniz müziği eşliğinde horon da oynandı.
Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından İzmit'te düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi.
"Hamsi Yemeyen Kalmasın" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki dernek yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Yan yana dizilen mangallarda pişirilen 1 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Karadeniz'in yöresel enstrümanları çalındı, horon oynandı.
Dernek başkanı İbrahim İbrahinmoğlu, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.
Programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile vatandaşlar katıldı.