Kocaeli Valiliği, Gönülden Gönüle Projesi ile 40 aile ziyaret etti

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında 40 aile ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kuruluyor.

Bu kapsamda Vali Yardımcısı Ekrem Çalık Gebze'de, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy Karamürsel'de, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy Kartepe'de ve Vali Yardımcısı Şenol Kaya da Darıca'da ziyaretler gerçekleştirdi.

İhtiyaç sahibi 40 hanede aile fertleriyle bir araya gelen Çalık, Aksoy, Ulusoy ve Kaya, vatandaşların durumlarını yerinde inceledi.

Çalık, Aksoy, Ulusoy ve Kaya, ihtiyaç ve isteklerin yerine getirilmesi noktasında çalışmaların yapılacağını ifade etti.