Kocaeli'de ezan ve hutbe okuma yarışmalarının il finalleri yapıldı

Kocaeli'de, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın il finali Karamürsel ilçesinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaların il finali, Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Akçakoca Camisi'nde yapıldı.

Öğrencilerin ezan ve hutbe okuma alanındaki bilgi, hitabet ve ses becerilerini ortaya koydukları yarışmalar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nda birinciliği İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Erdem Kamil Doğan elde etti.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda da İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Furkan Yılmaz birinci oldu.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.