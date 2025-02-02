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Kocaeli'de Flamingo Gözlem Şenliği Düzenlendi

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2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Kocaeli'de düzenlenen flamingo gözlem şenliği, İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte 430 flamingo tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, kuş fotoğraf sergisi gezildi ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapıldı.

Kocaeli'de, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla flamingo gözlem şenliği düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğünce organize edilen etkinlik, İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, 170'den fazla kuş türü gözlemlenen İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda geçen yıl 390 flamingonun sayımının yapıldığını, bu yıl ise 430 flamingo tespit ettiklerini aktararak, bulundukları lokasyonun özel ve stratejik olduğunu söyledi.

İzmit Körfezi Sulak Alanı'nın kuzey ve güney kuş göçünde önemli konaklama alanı olduğunu belirten Özyılmaz, şunları kaydetti:

"Kuşların, Avrupa'dan, kuzeyden Afrika'ya giderken veya dönüşte beslendiği, birkaç gününü geçirdiği veya uzun süre konakladığı bir lokasyon. Alanda 170'den fazla kuş türünü gözlemleyebiliyoruz. İzmit'in doğu baseninde 60-70 yıldır atıkların aktığı, fabrika atıkları, ağır metallerin olduğu alandayız. Büyükşehir Belediyemiz, son iki yıldır buradaki ağır metallerin temizlenmesiyle ilgili önemli proje yürütüyor. Dünyanın en büyük çevre projesi diyebiliriz. Ağır metaller ayrıştıkça, azaldıkça biyoçeşitlilik gelişecek, daha fazla kuş burayı tercih edecek. Belki önümüzdeki yıl yeni türler alanda konaklayacak, üreyecekler. Bunların hayalindeyiz."

Konuşmanın ardından katılımcılar, alanda Kocaeli'nin kuşları fotoğraf sergisini gezdi, kıyı temizliği ve dürbünlerle kuş gözlemi yaptı.

Çocuklar için flamingo resim ve kuş yemliği yapımı atölye çalışmaları gerçekleştirilen etkinlikte, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavileri tamamlanan pelikan ile şahin doğaya salındı.???????

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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