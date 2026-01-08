Haberler

Kocaeli'de 2 TIR ile Kamyonet Otoyolda Devrildi

Güncelleme:
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen fırtına, 2 TIR ve bir kamyonetin devrilmesine neden oldu. Olay nedeniyle Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu ve araç geçişleri kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Devrilme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

2 TIR İLE KAMYONET OTOYOLDA DEVRİLDİ

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası bağlantı yolunda etkili olan fırtına nedeniyle 2 TIR ile kamyonet devrildi. Bağlantı yolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan, TIR'lardan birinin devrildiği anın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, rüzgarın etkisiyle dorsenin yalpaladığı ve ardından TIR'ın devrildiği anlar yer aldı.

HABER: KOCAELİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
