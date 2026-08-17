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Kocaeli'de Dolandırıcılık Hükümlüsü Yakalandı

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Kocaeli'de hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.O'yu (45) Darıca'da yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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