Kocaeli'de Evde Tartışma Kanlı Bitti: Bir Genç Kadın Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, evde çıkan tartışma sırasında tabancayla karnından vurulan Fadik Polat (26), götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde bulunan eşi Ramazan Polat (35), gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi 1082/3 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Polat ailesinin evinden yaşanan tartışma sırasında bir el silah sesini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde karnına mermi isabet ettiği anlaşılan Fadik Polat, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Fadik Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, evde bulunan kadının eşi Ramazan Polat'ı gözaltına aldı. Tabanca da incelenmek üzere alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),