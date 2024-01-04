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Kocaeli'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından tabancayla vurulan Tülay Dağaşan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

KURTARILAMADI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eski eşi Şefik Karaali tarafından sokakta yürürken tabancayla vurularak ağır yaralanan Tülay Dağaşan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Şefik Karaali'nin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kocaeli Farabi Saldırı Olay Cinayet Güncel Haberler

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