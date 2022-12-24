Kocaeli'de eski eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastanede öldü Güncel Haberler Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşandığı eşi tarafından silahla yaralanan kadın, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşandığı eşi tarafından silahla yaralanan kadın, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Körfez Güney Mahallesi'ndeki evinde 22 Aralık'ta 5 yıl önce boşandığı eşi L.Y'nin (30) tabancayla açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Esma Nur B. (28), tedavi gördüğü Derince Eğitim Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Esma Nur B'nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan, olayda yaralanan Esma Nur B'nin eşi S.B'nin (26) hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olay İstanbul'dan kente gelen L.Y, 22 Aralık'ta Körfez ilçesi Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta yaşayan eski eşi Esma Nur B. ile tartışma sonucu silahla ateş açmıştı. Ağır yaralanan Esma Nur B. ile eşi S.B. ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Kaçan L.Y. polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Esma Nur Kocaeli Aralık Körfez Güncel Haberler

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