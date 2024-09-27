Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Emniyet ve Jandarmaya 189 Yeni Araç Teslim Edildi

Kocaeli'de Emniyet ve Jandarmaya 189 Yeni Araç Teslim Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na toplam 189 yeni araç teslim edildi. Törende, güvenlik güçlerinin kapasitesinin artacağı vurgulandı.

Kocaeli'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın filosuna katılan toplam 189 araç için teslim töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali İlhami Aktaş, bu araçlarla her iki kolluk kuvvetinin imkan ve kabiliyetlerinin artacağını belirterek, güvenlik güçlerinin sokaklarda daha sık devriye gerçekleştireceğini söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu da filoya eklenen yeni araçların, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

İl Emniyet Müdürlüğü filosuna 128, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı filosuna ise 61 yeni araç eklendi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba katıldı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Polisiye Politika Jandarma Olaylar kocaeli Güncel Tören Yaşam

Saldırı, BM'deki konuşmadan sonra geldi! İsrail ordusu, Lübnan'ı bir kez daha vurdu

Yeni saldırı BM konuşmasından hemen sonra geldi

 BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalıştı

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler
Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Sergen Yalçın hangi takıma gitti? Sergen Yalçın hangi takımı çalıştırıyor (Schalke 04)? 28-29 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 28-29 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Kötü Kan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Cuma hangi diziler var? 27 Eylül Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Eylül Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });