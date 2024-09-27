Kocaeli'de Emniyet ve Jandarmaya 189 Yeni Araç Teslim Edildi

Kocaeli'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın filosuna katılan toplam 189 araç için teslim töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali İlhami Aktaş, bu araçlarla her iki kolluk kuvvetinin imkan ve kabiliyetlerinin artacağını belirterek, güvenlik güçlerinin sokaklarda daha sık devriye gerçekleştireceğini söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu da filoya eklenen yeni araçların, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

İl Emniyet Müdürlüğü filosuna 128, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı filosuna ise 61 yeni araç eklendi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba katıldı.