Kocaeli'de Elektrikli Bisikletle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Kocaeli'de Elektrikli Bisikletle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

M.N.G'nin kullandığı 16 AHA 785 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed G'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

Mezarlıkta pes dedirten olay! Ölüye bile saygıları kalmamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.