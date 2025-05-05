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Kocaeli'de Elektrik Kontağından Yangın: Yabancı Uyruklu Kadın Yaralandı

Kocaeli'de Elektrik Kontağından Yangın: Yabancı Uyruklu Kadın Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin mutfak kısmında elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında elektrik çarpması sonucu yaralanan Suriye uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin mutfak kısmında, elektrik kontağından kaynaklanan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, elektrik çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi 871/2 Sokak'ta üç katlı apartmanın giriş katında duman çıkan daireden Suriye uyruklu S.Ş.A'nın çığlık atarak dışarı çıkması üzerine çevredekiler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Evin mutfak kısmındaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Vücudunda elektrik çarpmasına bağlı yanıklar oluştuğu değerlendirilen S.Ş.A, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.Ş.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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