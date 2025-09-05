Haberler

Kocaeli'de El Yapımı Patlayıcı Patladı: 4 Araç Zarar Gördü

Çayırova ilçesinde bir kişinin yol kenarına fırlattığı el yapımı patlayıcı patladı. Patlama sonucu 4 otomobil ve 1 evde hasar meydana geldi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin yol kenarına fırlattığı el yapımı patlayıcı olduğu tahmin edilen cisim patladı. Patlamada 4 otomobil ile 1 evde küçük çapta zarar oluşurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen kişi, elindeki cismi bir binanın önüne fırlatıp koşarak uzaklaştı. Yere düşen cisim gürültülüyle patladı. Patlamayla birlikte caddedeki evlerde yaşayanlar panikle dışarı çıktı. Patlamada, 1 ev ve 4 otomobilde küçük çapta zarar oluştu. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, infilak eden cismin el yapımı patlayıcı olduğu üzerinde durduğu bildirildi.

Bu arada, şüphelinin elindeki cismi fırlatıp kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

