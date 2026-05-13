Kocaeli'deki 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 2 zanlı daha tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Saldırıda iş yeri sahibi ve bir Kocaelispor kongre üyesinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında çalışmalar sürdürüldü.

Bu kapsamda olayla bağlantılı oldukları belirlenen D.S, A.Ç, A.Ç, G.A. ve İ.C.U, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 9 Mayıs'ta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C.U. ile A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.S, A.Ç. ve G.A. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla ateş açılmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Belirlenen adreslere aralıklarla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 14'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYasemin Şentürk:

Peki bunların arkasında kim var? Niye bu kadar çabuk tutuklandı bazıları?

Haber YorumlarıHayrunnisa Bölükbaşı:

Artık eski günlerde böyle olaylar işitilmezdi. Şimdi her gün birisi ölüyor, adım adım çöküş içindeyiz. Daha sıkı önlemler alınması gerekiyordu çoktan.

Haber YorumlarıEsmeralda Yavuz:

Yazıklar olsun ya ?? Böyle vahşi olaylar neden hala oluyor anlayamıyorum. Bu tür şiddet davranışlarına kesinlikle tolerans gösterilmemeli, cezalandırılması şart. Umarım adalet yerini bulur ve sorumlu olanlar en ağır şekilde cezalandırılır ?? Ailelerine sabırlar diliyorum.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

