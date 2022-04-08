Kocaeli'de Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentteki Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesine ait Antikkapı Restoran'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında, Fevziye Camisi İmamı Faruk Çoban tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, Roman vatandaşlarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

"Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte istedik ki bu mübarek günde sizlerle birlikte iftarımızı açalım. Bir kez daha birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirelim." diyen Yavuz, "Bu vesileyle bir kez daha Romanlar Günü'nüzü canı gönülden kutluyorum. Sizlerin her daim yanınızda ve hizmetinizde olduğumuzu belirtiyor, hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Müftüsü Sinan Cihan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar katıldı.