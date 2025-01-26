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Kocaeli'de düğün sonrası kavga: İki kişi yaralandı

Kocaeli'de düğün sonrası kavga: İki kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada tabancayla vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir düğün salonu çıkışında, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açıldı, bacağından yaralanan B.D. ile kasık bölgesinden vurulan O.Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi. Polis, olayın ardından şüpheli B.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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