Haberler

"Eski İstanbul Yolu" doğaseverlerin alternatif gezi rotası oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden başlayarak Çayırova'ya kadar uzanan 'Eski İstanbul Yolu', ilkbahar manzaralarıyla doğaseverler için keşfedilmeye değer bir rota sunuyor. Doğanın uyanmasıyla büyüleyici yeşil manzaralar sergileyen güzergah, tarihi köprüleri ve doğal alanları ile dikkat çekiyor.

???????Kocaeli'de İzmit'ten başlayarak kırsal bölgelerin içinden geçip İstanbul sınırındaki Çayırova'ya kadar uzanan "Eski İstanbul Yolu", ilkbahar manzaralarıyla doğaseverler için alternatif rota oluşturuyor.

Nisan yağışlarının ardından canlanan doğa, yol boyunca uzanan tarım arazileri, ağaçlık alanlar ve köy yollarıyla farklı tonlarda yeşil manzaralar sunuyor.

Sahil şeridine paralel uzanan, D-100 kara yolu yapılmadan önce İstanbul'a ulaşımı sağlayan daha kuzeydeki 60 kilometrelik güzergah üzerinde yer alan İzmit Kent Ormanı, Sipahiler, Sevindikli ve Denizli göletleri gibi doğal alanlar, ziyaretçilere yürüyüş, dinlenme ve fotoğraf çekme imkanı tanıyor.

Körfez ilçesine bağlı kırsal Kutluca Mahallesi sınırlarında bulunan Roma dönemine ait taş köprü ise güzergaha tarihi değer katıyor. Yüzyıllardır ayakta olan köprü, bölgenin geçmişte de önemli ulaşım hattı üzerinde bulunduğunu gösteriyor.

Kent merkezlerine yakınlığıyla dikkati çeken güzergah, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

"Doğanın uyanmasıyla her taraf yemyeşil"

Ailesiyle bölgeye gelen Nusret Çiftçi, AA muhabirine, kendisinin uzun süredir bu güzergahı bildiğini, zaman zaman arkadaşları ve ailesiyle burada yürüyüş yaptığını söyledi.

Güzergahın geçmişte kervanların kullandığı önemli geçiş yolu olduğunu dile getiren Çiftçi, Roma yolunun da bu hattan geçtiğini, özellikle Gebze sınırlarındaki kalıntıların bugün hala görülebildiğini kaydetti.

Çiftçi, yolun bugün farklı kimlik kazandığına işaret ederek, "Şu anda doğanın da uyanmasıyla her taraf yemyeşil. Güzel gezinti yeri haline geldi buralar. Yürüyüş grupları bu rotalarda gezintiler yapıyor." diye konuştu.

Güzergah üzerindeki doğal alanlara da değinen Çiftçi, Taşköprü Kanyonu ile Gebze sınırlarındaki Çoban Geçidi Kanyonu'nun dikkati çeken noktalar arasında yer aldığını, buraların doğaseverler için önemli potansiyel taşıdığını anlattı.

Çiftçi, kayınpederinin de doğanın oluşturduğu renk çeşitliliğine hayran kaldığını söyleyerek, "Keyifli bir sürüş olabilir. Güzel bir gezinti olur. Doğaseverlere tavsiye ediyorum." dedi.

Kocaeli'nin yürüyüş parkurları açısından oldukça zengin olduğunu belirten Çiftçi, "Kocaeli deyince aklımıza sanayi geliyor ama 10-15 kilometre dışına çıktığımız zaman şehrin bambaşka güzellikleri bizi karşılıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransız yorumcudan İsrail'e kritik uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır

Fransız yorumcudan canlı yayına damga vuran Türkiye uyarısı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Şanlıurfa'da bir hastanenin çocuk polikliniğindeki yoğunluk dikkat çekti

Şehir diken üstünde! Hastanedeki yoğunluk dikkat çekti
Fransız yorumcudan İsrail'e kritik uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır

Fransız yorumcudan canlı yayına damga vuran Türkiye uyarısı
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu

Kazancı Süper Lig devi ile kıyaslandı! Verdiği yanıt olay oldu
MHP'li isim Amedspor için kapı kapı geziyor

MHP'li isim Amedspor için kapı kapı geziyor