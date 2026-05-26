Kocaeli'de alg patlamasıyla denizin bir kısmı turuncuya döndü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde alg patlaması nedeniyle deniz yüzeyinin bir kısmı turuncu renge büründü. Yetkililer, renk değişiminin mevsimsel fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığını açıkladı.
Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi İskele mevkisinde denizin bazı kesimlerinde yer yer renk değişimlerinin oluşmasıyla deniz kıyısı turuncuya döndü.
Yetkililer, sabah saatlerinden itibaren oluşan renk değişiminin mevsimsel olarak fitoplankton (alg) çoğalmasından kaynaklandığını belirtti.
Kaynak: AA / Melih Palas