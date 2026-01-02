Haberler

Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 18'i tutuklandı. Eş zamanlı operasyon sırasında yapılan aramalarda tabanca ve yasaklı yayınlara el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık sabahı başlayan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun dün, 12'sinin ise bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'üne adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 20'si İl Göç İdaresine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik başlattığı eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
