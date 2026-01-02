Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 42 şüpheli adliyede
Kocaeli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda, 42 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 20'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
18 TUTUKLAMA
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 20'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 1 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, hakim karşısına çıkan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Selda Hatun TAN/KOCAELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel